Ana Vaz présente son travail L’École nationale supérieure de la photographie (ENSP), 23 novembre 2021, Arles.

L’École nationale supérieure de la photographie (ENSP), le mardi 23 novembre à 18:00

Ana Vaz est une artiste et cinéaste dont la filmographie s’appuie sur des collages expérimentaux d’images et de sons, trouvés et produits, pour réfléchir sur des situations et des contextes historique et géographiquement marqués par des récits de violence et de répression. L’impact du colonialisme et la ruine écologique sont la toile de fond de ses « films-poèmes » immersifs. Expansion ou conséquence de ses films, sa pratique peut également s’incarner dans l’écriture, la pédagogie critique, installations, programmes de films ou événements éphémères. ++ [en savoir plus](https://www.ensp-arles.fr/evenements/ana-vaz/)

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Passe sanitaire et port du masque obligatoire.

L’École nationale supérieure de la photographie (ENSP) 30 avenue Victor Hugo, 13200 Arles Arles Les Alyscamps Bouches-du-Rhône



2021-11-23T18:00:00 2021-11-23T19:30:00