Ana Tijoux Marseille 7e Arrondissement, 10 juin 2022, Marseille 7e Arrondissement.

Ana Tijoux Théâtre Silvain Chemin du Pont Marseille 7e Arrondissement

2022-06-10 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-10 Théâtre Silvain Chemin du Pont

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

21 23 Figure emblématique du rap latino, Ana Tijoux s’est fait connaître grâce à son groupe Mazika avant d’entamer une carrière solo à succès. Sa musique éclectique à permis de toucher un très large public.



Désignée comme la Lauryn Hill d’Amérique Latine par les médias internationaux, Ana Tijoux est l’une des MC’s les plus respectées. Née en France suite à l’exil forcé de ses parents sous la dictature chilienne, la jeune femme est une véritable tornade à l’esprit activiste et engagé.



Inspirée par les sonorités hip-hop des années 90, le jazz et le funk, elle ajoute à son rap des rythmes latinos et folkloriques. Ses textes piquants s’attaquent à la politique avec humour mais sans retenue. Soutenant les mouvements étudiants et la jeunesse latine, Ana Tijoux s’impose comme la porte-parole des générations futures.



Le grand public l’a découvert avec son single “1977” (plus de 2 millions de vues en 6 mois), et Bande Originale de la saison 4 de Breaking Bad.



Elle a été nominé aux cérémonies de MTV Latin America dans la catégorie Meilleur nouvel artiste et Meilleur artiste urbain, ainsi qu’aux Grammys Awards 2015 dans la catégorie Meilleur album latino.



Pour la petite histoire, Thom Yorke, le chanteur de Radiohead à conseillé aux auditeurs d’écouter 1977, une publicité clairement non négligeable.

Figure emblématique du rap latino, Ana Tijoux sera au Molotov !

Théâtre Silvain Chemin du Pont Marseille 7e Arrondissement

