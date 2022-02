Ana Roxanne : Because of a Flower – Festival Variations lieu unique (le) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Ana Roxanne : Because of a Flower – Festival Variations lieu unique (le), 24 avril 2022, Nantes. 2022-04-24

Horaire : 16:00

Gratuit : non 10 € (hors frais de location en ligne) BILLETTERIES :- festival-variations.fr/billetterie- billetterie du lieu unique, entrée quai Ferdinand-Favre, Nantes – 02 40 12 14 34 – du mardi au samedi de 12h à 18h Musicienne californienne d’origine philippine, Ana Roxanne sort “Because of a Flower” en 2020 sur l’exigeant label Kranky ; un album bercé par sa voix douce, nimbée de nappes ambient. L’artiste, qui a affirmé son intersexuation en 2019, est très concernée par le sujet de l’identité de genre. Extraits de dialogues de films, références et citations ayant trait à cette question jalonnent le disque.Pour Ana Roxanne, la voix est au centre de tout et permet de créer un lien puissant avec le sacré. Les basses bourdonnantes, les nappes synthétiques qui enveloppent les morceaux, à la fois minérales et aquatiques, placent le moment d’écoute en apesanteur. Dans le cadre du festival Variations, musiques pour piano et claviers (12 au 24 avril 2022) lieu unique (le) adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 http://www.lelieuunique.com http://festival-variations.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu lieu unique (le) Adresse Quai Ferdinand Favre Ville Nantes lieuville lieu unique (le) Nantes Departement Loire-Atlantique

lieu unique (le) Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Ana Roxanne : Because of a Flower – Festival Variations lieu unique (le) 2022-04-24 was last modified: by Ana Roxanne : Because of a Flower – Festival Variations lieu unique (le) lieu unique (le) 24 avril 2022 lieu unique (le) Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique