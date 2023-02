ANA POPOVIC LE FIL ST ETIENNE Catégories d’Évènement: Loire

St-Étienne

ANA POPOVIC LE FIL, 23 mars 2023, ST ETIENNE. ANA POPOVIC LE FIL. Un spectacle à la date du 2023-03-23 à 20:30 (2023-03-18 au ). Tarif : 29.5 à 29.5 euros. Licences 2-PLATESV-R-2022-002829 et 3-PLATESV-R-2022-002832 Le 109 présente : Gratuit pour les moins de 12 an(s) Style : Blues Souvent surnommée la « Jimi Hendrix au féminin », Ana Popovic est une véritable référence de la scène du blues international. Non seulement elle chante divinement bien, mais elle est également auteure compositrice et une surdouée de la guitare. Tarif réduit : un justificatif vous sera obligatoirement demandé le soir du concert. En cas de non présentation, l’organisateur se réserve le droit de vous demander la différence avec le tarif plein. Votre billet est ici LE FIL ST ETIENNE 20, BOULEVARD THIERS Loire Licences 2-PLATESV-R-2022-002829 et 3-PLATESV-R-2022-002832 Le 109 présente : Gratuit pour les moins de 12 an(s) Style : Blues Souvent surnommée la « Jimi Hendrix au féminin », Ana Popovic est une véritable référence de la scène du blues international. Non seulement elle chante divinement bien, mais elle est également auteure compositrice et une surdouée de la guitare. Tarif réduit : un justificatif vous sera obligatoirement demandé le soir du concert. En cas de non présentation, l’organisateur se réserve le droit de vous demander la différence avec le tarif plein. .29.5 EUR29.5. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Loire, St-Étienne Autres Lieu LE FIL Adresse 20, BOULEVARD THIERS Ville ST ETIENNE Tarif 29.5-29.5 lieuville LE FIL ST ETIENNE Departement Loire

LE FIL ST ETIENNE Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/st-etienne/

ANA POPOVIC LE FIL 2023-03-23 was last modified: by ANA POPOVIC LE FIL LE FIL 23 mars 2023 LE FIL ST ETIENNE

ST ETIENNE Loire