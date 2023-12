ANA POPOVIC – Power tour Pan Piper Paris Paris, 25 mars 2024, Paris.

Le lundi 25 mars 2024

de 20h30 à 22h30

.Tout public. payant À : : 29.70 EUR

Ana Popovic vous donne rendez-vous le lundi 25 mars 2024 à 20h30 sur la scène du Pan Piper !

Souvent surnommée la « Jimi Hendrix au féminin », Ana Popovic est une véritable exception de la scène du blues international. Non seulement elle chante divinement bien, mais elle est également auteure compositrice et une surdouée de la guitare.

Née en Serbie, elle vit maintenant à Los Angeles, où elle partage la scène avec de nombreux musiciens talentueux. Son talent est tel, qu’elle a partagé des scènes en tête d’affiche avec B.B. King, Buddy Guy, Joe Bonamassa et bien d’autres. Nominée pour six Blues Music Awards, presque tous les albums d’Ana ont fait le Top 5 des Billboard Blues Charts. Applaudie par Bruce Springsteen et Billy Gibbons (ZZ Top), elle est probablement aujourd’hui l’une des guitaristes de blues les plus renommées de la planète.

Entourée de cinq musiciens émérites, ses shows sont des rendez-vous immanquables pour les fans de blues, de rock et de guitare virtuose !

Line-up :

Ana POPOVIC (USA/SRB) Guitare et chant

Buthel BURNS (USA) Basse + choeurs

Michele PAPADIA (IT) Hammond et piano + choeurs

Kwesi ROBINSON (USA) Batterie + choeurs

Claudio GIOVAGNOLI (IT) Saxophone

Davide GHIDONI (IT) Trompette

**** Information complémentaire ****

Concert debout

Pan Piper Paris 4 Impasse Lamier 75011 Paris

Métro -> 2 : Philippe Auguste (Paris) (105m)

Bus -> 71 : Philippe Auguste (Paris) (105m)

Vélib -> Charonne – Pierre Bayle (131.33m)

