Complexe culturel de l’Angelarde, le vendredi 17 juin à 21:00

Souvent surnommée la « Jimi Hendrix au féminin », Ana Popovic est une véritable exception de la scène du blues international. Entourée de cinq musiciens émérites, ses shows sont des rendez-vous immanquables pour les fans de blues, de rock et de guitare virtuose ! Billetterie en ligne à partir du 5 avril et l’espace billetterie au Complexe culturel de l’Angelarde le mardi 3 mai de 14h30 à 18h30. [Programme du festival](%5Bhttps://festival-jazzellerault.fr%5D(https://festival-jazzellerault.fr))

de 11€ à 26€, pass culture, réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-17T21:00:00 2022-06-17T22:30:00

