RÖGNE

Rögne est un projet musical ambitieux qui amène un vent mystique sur la musique actuelle.

A travers sa musique et son identité visuelle, le groupe de 5 jeunes musiciens parisiens raconte des histoires empreintes de surnaturel et d’imaginaire onirique. Leur son est riche en détails surprenants, foisonnant de couleurs, d’harmonies et de mélodies inattendues. En concert, Rögne amène l’auditeur à se plonger dans son esprit et à aller y explorer des régions pleines de mystères, ce que les mots peuvent difficilement exprimer.

Rögne a débuté comme projet solo collaboratif en 2021 à Montréal, lorsque Valentin Lemaire a sorti l’EP Yet Another Dream, produit entièrement chez lui. Avec l’arrivée de quatre autres musiciens (Arthur Dotter, Axel Simon-Desnos, Némo Brunet et Simon Soidet, élèves à l’école ATLA à Paris), le projet est devenu un groupe, renforcé par le désir commun des membres de créer une musique féerique et méditative. Les morceaux de Rögne sont composés en groupe et mettent en avant la capacité des membres à raconter une histoire à plusieurs.

