ANA / CRÉATION AUDIO AVEC DES HABITANTES Nouveau théâtre de Montreuil, 25 septembre 2021, Montreuil.

Nouveau théâtre de Montreuil, le samedi 25 septembre à 14:00

La pièce qui a fait l’objet de cette création audio raconte le parcours d’émancipation d’une femme à partir des mots. Ana a suivi son mari en France. Elle vit en banlieue parisienne depuis une vingtaine d’années mais n’a jamais été à Paris. Ana parle le français mais ne sait ni lire ni écrire. Un jour, quand les enfants sont déjà grands, elle décide de suivre un cours d’écriture et découvre un nouveau rapport aux mots. Avec les mots arrivent les idées, ou plutôt une idée qui la poursuit jour et nuit : Aller toute seule à Paris voir la tour Eiffel. Elle essaie de résister à cette idée qui lui fait peur en même temps qu’elle lui plaît : il faudrait prendre le métro et comment se diriger dans une ville inconnue quand on ne sait ni lire ni écrire ? Le sujet de la pièce, les thèmes abordés résonnent avec les expériences de vie d’une partie des femmes du groupe. Notre action qui demande une grande implication à l’oral tout en favorisant le rapport à l’écrit apporte un soutien important dans les parcours d’apprentissage de la langue française, et également pour aller plus facilement vers la formation et l’emploi. La stimulation est aussi apportée par le contenu qui aborde l’importance de l’autonomie, du libre arbitre et de l’émancipation et également par l’échange d’expériences dans le groupe dans un climat de confiance pour s’exprimer et donner son avis. Ce projet a permis la participation à un processus de création qui inclut l’échange avec des artistes sur le contenu de la pièce et sur sa mise en œuvre.

Entrée libre

Mise en voix d’une pièce de théâtre (extraits choisis) avec un groupe d’habitant.e.s de Montreuil, mêlant allophones et francophones. ANA OU LA JEUNE FILLE INTELLIGENTE de Catherine Benhamou

Nouveau théâtre de Montreuil 10 place Jean Jaurès 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis



