Découvrez le travail de modeleur plâtre et le façonnage de pièces en porcelaine coulée.

ANA CÉRAMIQUES 19 bis Rue du Coteau Gasnier, 37210 Vouvray Vouvray 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

La porcelaine se travaille par tradition à l’état liquide, dans des moules en plâtre. Ce savoir-faire ancestral, encore pratiqué de nos jours de façon artisanale ou industrielle, mélange technicité et sens artistique.

Découvrez les techniques de sculpture et de moulage du plâtre dans un atelier troglodytique sur les hauteurs de Vouvray !

Anne GRANDCLERC propose une ligne culinaire et décorative à la fois moderne, mettant en avant les valeurs traditionnelles et les atouts du Val de Loire : des motifs à l’effigie des sites touristiques bien connus de la région habillent des objets aux formes simples, élégantes et à la fois architecturales. ANA Céramiques s’attache à proposer des modèles fonctionnels, à utiliser sans modération pour toutes les occasions !

2 MÉTHODES, 2 INSPIRATIONS : A l’atelier, tout passe par le plâtre oui, mais avec deux utilisations bien distinctes.

La première et la principale est le travail de la porcelaine coulée (pâte liquide), qui permet de produire en série à partir de moules fabriqués en plâtre, autour de modèles sculptés eux aussi dans le plâtre, des pièces en porcelaine aux lignes très précises.

Mais le grès trouve également sa place : la pâte de grès (pâte plastique) est travaillée en plaques puis estampée dans des moules en plâtre, ce qui donne à ces pièces uniques une régularité quasi parfaite.

Deux ambiances donc : l’élégance des pièces coulées en porcelaine et l’authenticité des pièce en grès doré…

