Ana Carla Maza (violoncelle) Carrouges, 21 mai 2022, Carrouges.

Ana Carla Maza (violoncelle) Salle de fêtes Le Château Carrouges

2022-05-21 15:00:00 15:00:00 – 2022-05-21 16:30:00 16:30:00 Salle de fêtes Le Château

Carrouges Orne Carrouges

A 24 ans, Ana Carla Maza a déjà donné des centaines de concerts et mis son violoncelle au service des ensembles et des styles les plus divers. Aujourd’hui, la jeune Cubaine revient à l’épure et nous présente La Flor, en quête de vérité absolue et d’intimité, elle se montre ici sans fard ni artifice.

Elle fait corps avec le violoncelle dont elle explore les sonorités avec virtuosité. Cette chanteuse et instrumentiste virtuose revisite avec délicatesse les musiques traditionnelles de son enfance, de la bossa nova brésilienne à la habanera cubaine, à travers le prisme d’un langage musical élargi. Rythmes latins, mélodies pop, harmonies jazz et techniques

classiques se rencontrent pour créer un univers d’une maturité détonante modelé par une voix suave, des pizzicati percussifs et un archet aérien….

Maturité interprétative, profondeur intellectuelle et charisme, beaucoup de charisme : une formule à succès annoncé. Dario Libre

Un récital proposé par le Conseil départemental de l’Orne en partenariat avec le Centre des monuments nationaux.

+33 2 33 81 23 13 https://culture.orne.fr/

