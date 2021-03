Ana Carla Maza Théâtre Blossac, 7 mai 2021-7 mai 2021, Châtellerault.

Théâtre Blossac, le vendredi 7 mai à 20:30

Ana Carla Maza fait corps avec le violoncelle dont elle explore les sonorités avec virtuosité. En solo, la chanteuse et instrumentiste revisite avec délicatesse les musiques traditionnelles de son enfance, de la bossa nova brésilienne à la habanera cubaine. Sensuelle, la musicienne déploie une gamme de couleurs et de sensations alternant caresses et tempêtes. Sur scène elle impose son énergie rayonnante.

À 24 ans, Ana Carla écume les scènes des plus grands festivals de jazz. Sa voix et son jeu marient à merveille ses racines latines et son approche décloisonnée de la musique. Ici, la jeune Cubaine revient à l’épure, elle se montre sans fard ni artifice, un moment d’intimité authentique et touchante, comme dans son dernier album, intitulé La Flor.

Ana Carla Maza est presque née avec un violoncelle dans les bras. Son père, Carlos Maza, pianiste et compositeur de renommée internationale a fui le Chili pour s’établir à Cuba. C’est sur cette île qu’Ana Carla a commencé à s’imprégner d’airs, de rythmes et d’accords avant de poursuivre ses études en Europe.

saison 2020-2021 des 3T-Scène conventionnée de Châtellerault.

6/9/12/17€

Voyage musical en Amérique du Sud

Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac Châtellerault Châtellerault Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-07T20:30:00 2021-05-07T22:00:00