Ana Carla Maza – Souillac en Jazz Calès, 17 juillet 2022, Calès.

Ana Carla Maza – Souillac en Jazz Calès

2022-07-17 17:00:00 17:00:00 – 2022-07-17

Calès 46350 Calès

20 EUR 20 Ana Carla Maza : violoncelle et voix.

Discographie :

Bahia-2022-Persona editorial

La Flor – 2021 – Persona editorial

Fille du célèbre pianiste chilien Carlos Maza (entendu à Souillac en 1993 et 2002) et de la guitariste cubaine Mirza Sierra, la jeune violoncelliste Ana Carla Maza fait ses premiers pas sur les scènes havanaises dès l’âge de dix ans. En 2012, elle s’installe à Paris pour suivre les classes professionnelles du conservatoire et entreprendre une carrière en solo qui l’amènera aux quatre coins de l’Europe en un temps record. Chanteuse et instrumentiste virtuose elle revisite avec délicatesse les musiques traditionnelles de son enfance, de la bossa nova brésilienne à la habanera cubaine, à travers le prisme d’un langage musical élargi. Rythmes latins, mélodies pop, harmonies jazz et techniques classiques se rencontrent pour créer un univers d’une maturité détonante modelé par une voix suave, des pizzicati percussifs et un archet aérien. Le violoncelle avec lequel elle fait corps est un instrument des plus rares dans le jazz, son association en solo avec la voix féminine d’une musicienne rayonnante et créatrice est absolument unique.

Ana Carla Maza : violoncelle et voix.

Discographie :

Bahia-2022-Persona editorial

La Flor – 2021 – Persona editorial

souillac en jazz

Calès

dernière mise à jour : 2022-04-15 par