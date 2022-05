Ana Carla Maza Parc Floral de Paris, 3 juillet 2022, Paris.

Le dimanche 03 juillet 2022

de 15h00 à 16h30

. gratuit

Cet été, venez profiter gratuitement d’un concert de jazz exceptionnel dans le cadre bucolique du Parc Floral de Paris !

Née à Cuba, dans la période où Wim Wenders enregistre Buena Vista Social Club, Ana Carla Maza, chanteuse et violoncelliste virtuose, fait ses premiers pas sur scène à dix ans et ne cessera ensuite d’évoluer à l’international.

Après le succès de son album La Flor en solo, Ana Carla Maza signe les compositions pour quartet et solo de son nouvel album, hommage au quartier Bahia de La Havane où elle a passé sa petite enfance. Ana Carla Maza vient d’une famille intensément liée à la musique et au voyage. Son grand-père fuit la dictature de Pinochet et s’établit en France au début des années 80. La musique a toujours été présente dans sa vie et Ana Carla est presque née avec un violoncelle entre ses bras !

Ana Carla Maza crée un univers musical ouvert alliant jazz, musique classique et couleurs de l’Amérique latine. Les sonorités cubaines et brésiliennes sont à l’honneur dans Bahia, où les rythmes comme le Tango, le Huayno, le Son Cubain ou la Bossa Nova se rassemblent pour dessiner un monde de sensibilité et d’espoir.

Ana Carla Maza : une aventurière et naturellement une artiste pionnière.

Parc Floral de Paris Route de la Pyramide 75012 Paris

Contact : https://festivalsduparcfloral.paris communication@traffixmusic.com https://www.facebook.com/Paris-Jazz-Festival-214321475254636 https://www.facebook.com/Paris-Jazz-Festival-214321475254636 https://festivalsduparcfloral.paris/event/ana-carla-maza/

