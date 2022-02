Ana Carla Maza – Millau Jazz Saint-Georges-de-Luzençon Millau Saint-Georges-de-LuzençonMillau Catégories d’évènement: Aveyron

Millau

Saint-Georges-de-Luzençon

Ana Carla Maza – Millau Jazz Saint-Georges-de-Luzençon Millau, 18 février 2022, Saint-Georges-de-LuzençonMillau. Ana Carla Maza – Millau Jazz Saint-Georges-de-Luzençon Millau

2022-02-18 – 2022-02-18

À 24 ans, Ana Carla Maza a déjà donné des centaines de concerts et mis son violoncelle au service des ensembles et des styles les plus divers, du classique au jazz en passant par la pop. Aujourd'hui, la jeune Cubaine revient à l'épure et nous présente « La Flor », en quête de vérité absolue et d'intimité, elle se montre ici sans fard ni artifice. « Un petit bijou de délicatesse qui s'écoute avec gourmandise. Une étoile est née ! » Jazz Rhône Alpes Concert organisé dans le cadre des Escapades Ana Carla Maza Solo violoncelle, voix

Saint-Georges-de-Luzençon Millau

