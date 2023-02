ANA CARLA MAZA BAHIA L’ASTRADA MARCIAC Catégories d’Évènement: Gers

ANA CARLA MAZA BAHIA L'ASTRADA, 6 mai 2023, MARCIAC. Un spectacle à la date du 2023-05-06 à 20:30. Tarif : 21.0 à 21.0 euros. E.P.T VALLEE SUD GD-PARIS – BAGNEUX présente ce concert Avec Bahia, Ana Carla Maza ose se lancer seule. Pour la première fois, elle monte sur scène en tant qu'auteure, compositrice, interprète. Cette audace lui est venue quand la pandémie l'a privée de tournées. « J'ai écrit de l'intérieur, comme une femme, alors que depuis longtemps, je ne joue que des musiques écrites par des hommes » confie-t-elle. Ses compositions inédites – neuf titres au total aux multiples influences musicales – nous promènent en Amérique Latine.De Bahia, qui est une ode au quartier cubain de son enfance et qui donne son titre au nouvel album, à Tango, pour un violoncelle solo qui transforme celui de Astor Piazzola, en passant par À côté de Huayno, basé sur un rythme et une danse quechua du Pérou. Ana Carla Maza vagabonde. Un vagabondage, qui, par-dessus tout, prend les couleurs d'un déplacement au pays de cette « alegria » définie selon ses propres termes, comme « énergie de la vie ».Programmé dans le cadre du temps fort « Jazz au féminin »

