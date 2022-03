Ana Aix-en-Provence, 29 mars 2022, Aix-en-Provence.

Laurent Ziserman s’inspire et transpose au théâtre le scénario d’À nos amours de Maurice Pialat, film culte des années 80. On plonge sans filet dans l’intimité d’une famille en crise, à fleur de peau. La mère hystérique, le père mourant, le fils autoritaire, la fille qui rêve de s’échapper. La famille, comme plein d’autres, dans un huis clos tendu, les corps et les émotions à vif, secoué par les tourbillons de l’amour, du deuil, de la violence, du désir, porté par un quatuor d’acteurs à l’énergie communicative.

Pièce de la compagnie Panier-Piano d’après “À nos amours”, un film de Maurice Pialat (scénario et dialogues d’Arlette Langmann et Maurice Pialat) et Les filles du faubourg (scénario d’Arlette Langmann) au Théâtre du Bois de l’Aune

