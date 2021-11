Paris Théâtre de la Ville - Abbesses île de France, Paris An Untitled Love Théâtre de la Ville – Abbesses Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

An Untitled Love Théâtre de la Ville – Abbesses, 4 juin 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du 4 au 10 juin 2022 :

dimanche de 14h30 à 15h30

et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 20h à 21h

payant

Danse, musique et peinture dressent un portrait amoureux de la communauté afro-américaine. Quatre artistes majeurs à découvrir d’urgence. Décidément, Kyle Abraham sait nous surprendre. Après avoir mixé avec panache danses urbaines, ballet et voguing dans Pavement puis Live ! The Realest MC, le voici de retour avec une pièce dédiée au concept néo-romantique de « Black Love ». Entendez: une façon afro-américaine de vivre l’affection, en couple comme dans la communauté. En poursuivant son exploration de l’identité par le mouvement, le chorégraphe phare de l’ère Obama immerge ici ses danseurs dans les univers de trois artistes incontournables: côté musique, D’Angelo & The Vanguard avec leur Album Black Messiah, un mélange de soul et rythm & blues fort d’un groove détendu au grain chaleureux, porteur d’un message poétique et politique révolutionnaire. Un amour à plus d’un titre ! Spectacles -> Danse Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses Paris 75018

