Finistère

An tro bern id – Le Tour de Pen Hir Camaret-sur-Mer, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Camaret-sur-Mer. An tro bern id – Le Tour de Pen Hir 2021-07-17 – 2021-07-17

Camaret-sur-Mer Finistère Camaret-sur-Mer 17 juillet : le tour de Pen Hir Bateaux de caractère de Camaret ( écume de mer, sangria, bateaux classiques) Départ 10h30, sortie du port

lieuville 48.27753#-4.5966