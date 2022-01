AN SHAW 5WISSTET AMR / Sud des Alpes Genève Catégorie d’évènement: Genève

AN SHAW 5WISSTET AMR / Sud des Alpes, 18 février 2022, Genève. AN SHAW 5WISSTET

AMR / Sud des Alpes, le vendredi 18 février à 20:30

Ian Shaw cumule un certain nombre d’albums internationaux très appréciés. Artiste populaire au royaume-uni et aux états-unis, il a été cité, avec Mark Murphy et Kurt Elling, comme l’un des meilleurs chanteurs de jazz. Ian a formé ce nouveau groupe, composé de musiciens virtuoses basés en Suisse, en mettant l’accent sur la tradition et avec un réel désir de se tourner vers de nouveaux horizons. John Aram, trombone Ian Shaw, voix Gregor Fticar, piano Paolo Orlandi, batterie Matyas Szandai, contrebasse

20 francs (plein tarif) 15 francs (membres, ADEM, AVS, AC, AI, étudiants) 12 francs (carte 20 ans)

Saison 21-22 AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-18T20:30:00 2022-02-18T21:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu AMR / Sud des Alpes Adresse Rue des Alpes 10 Ville Genève lieuville AMR / Sud des Alpes Genève

AMR / Sud des Alpes Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/