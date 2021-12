Sainte-Rose Collège Bois Rada Sainte-Rose “An nou rakonté lanmou” : Animation autour des contes créoles Collège Bois Rada Sainte-Rose Catégorie d’évènement: Sainte-Rose

Collège Bois Rada, le vendredi 21 janvier 2022 à 16:00

### **”An nou rakonté lanmou”…** Connaissez-vous des contes créoles qui parlent d’amour ? Le conteur K.L.I.K. (Mr Jean-Pierre LODIN) vous les fera découvrir au rythme du Ka et des instruments de musique traditionnelle.

Nombre de place limitée. Gestes barrières et port du masque, obligatoires.

S’évader en écoutant des contes créoles au rythme du Ka (tambour traditionnel antillais) Collège Bois Rada La Boucan 97115 Sainte Rose Sainte-Rose La Boucan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T16:00:00 2022-01-21T18:00:00

