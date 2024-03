AN-KI • Cia Ortiga Le Kiwi Ramonville-Saint-Agne, jeudi 16 mai 2024.

AN-KI • Cia Ortiga Théâtre immersif 16 – 18 mai Le Kiwi 9 € • 5 €

Début : 2024-05-16T20:00:00+02:00 – 2024-05-16T21:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T21:00:00+02:00

An-Ki est une histoire sur l’origine et le destin de l’humanité. C’est la voix de la terre, de la graine, de l’arbre et du fruit. C’est l’imagination d’Adja qui crée pour soutenir la réalité de son monde, où des ombres de géants apparaissent dans les bois et menacent de faire tomber ses rêves. Plus qu’un spectacle An-Ki nous invite à découvrir chaque recoin, chaque secret, où non seulement vous écoutez et regardez, mais aussi où vous bougez, touchez et ressentez…

Un petit bijou de théâtre d’objet qui nous fait vivre une expérience théâtrale immersive… Magique !

Attention jauge très limitée pour ce coup de cœur découvert en Espagne.

Le Kiwi Place jean-Jaurès, Ramonville Saint-Agne 31520 Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

théâtre immersif

Cia Ortiga