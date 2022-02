AN IRISH STORY – UNE HISTOIRE IRLANDAISE Évron Évron Catégories d’évènement: Évron

Évron Mayenne Évron 30 EUR Interprétant à elle seule avec brio et justesse une multitude de personnages, Kelly Rivière nous entraîne dans l’histoire de sa famille irlandaise.

Elle mène une véritable enquête familiale pour retrouver la trace de son grand-père irlandais disparu. Des années 30 en Irlande aux années 2000 en France, à travers les frontières géographiques et linguistiques, la jeune femme nous fait revivre avec humour et émotion l’histoire d’une famille marquée par le secret, l’exil et la disparition. A partir de 12 ans.

Organisé par le Pôle Culturel des Coëvrons. Spectacle présenté dans le cadre des tournées Chainon. Festival IF, Maison Maria Casarès, Château de Monthelon, Studio Thor-Bruxelles, Samovar, Théâtre de la Girandole, SPEDIDAM, Fonds de soutien AFC, la Fondation E.C.Art-POMARET

