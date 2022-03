An Irish story – Théâtre de récit Tréguier, 31 mars 2022, Tréguier.

An Irish story – Théâtre de récit Théâtre de l’Arche Place de la République Tréguier

2022-03-31 20:30:00 – 2022-04-01 21:55:00 Théâtre de l’Arche Place de la République

Tréguier Côtes d’Armor Tréguier

An Irish Story est le récit d’une enquête, traversant les époques, des années 30 en Irlande au années 2000 en France. C’est un voyage au coeur d’une famille, avec ses secrets et ses non-dits. C’est aussi un voyage au coeur d’une histoire, si intime qu’elle en devient universelle, de toute une famille marquée par l’exil. « Ce récit, je le porte en moi depuis plus de quinze ans. C’est l’histoire de mon grand-père irlandais, disparu il y a plus de trente ans. C’est l’histoire de sa petite-fille qui part à sa recherche. Longtemps je me suis demandée ce que Peter O’Farrel était devenu, ce qui l’avait poussé à partir, s’il était encore vivant, et où il était. Lorsqu’une personne disparaît, elle n’est pas morte, elle est « comme » morte. Ce « comme » fait toute la différence, car il nourrit l’espoir. » Kelly Rivière.

Tout public dès 14 ans.

