An Irish Story Mont-de-Marsan, 26 novembre 2021, Mont-de-Marsan.

An Irish Story 2021-11-26 – 2021-11-26 Le Molière 9 Place Charles de Gaulle

Mont-de-Marsan Landes

Théâtre – 1h25 – dès 12 ans

Compagnie Innisfree

Dans l’Angleterre des années 50, la vie du couple d’Irlandais, Peter O’Farrel et Margaret, n’est pas aisée. Peter noie son chagrin dans l’alcool et disparaît régulièrement sans donner de nouvelles. Nul ne sait ce qu’il fait de ces absences prolongées et un jour, il disparaît définitivement, sans laisser de trace. Depuis, aucune nouvelle, plus personne ne parle de lui dans la famille.

Sa petite-fille, Kelly Ruisseau, va se mettre en quête de ce personnage disparu. Débute alors pour elle une véritable enquête pour reconstituer le parcours de son grand-père.

+33 6 19 04 14 85

David Jungman

