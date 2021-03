ELANCOURT Le Prisme Élancourt AN IRISH STORY Le Prisme ELANCOURT Catégorie d’évènement: Élancourt

Le Prisme, le mardi 13 avril à 20:30

Compagnie Innisfree Plongez au cœur d’une mystérieuse enquête sur les traces de Peter O’Farrel, un irlandais exilé à Londres, disparu depuis plus de trente ans. C’est à travers les yeux de Kelly Rousseau, sa petite fille, que nous serons les témoins d’un voyage culturel sur les terres française, irlandaise et anglaise, virevoltant entre les époques, pour tenter de retrouver ce dernier. Incarnant plus de vingt-cinq personnages, Kelly nous livre ainsi cette histoire, avec ses secrets et ses non-dits, la vision intime et universelle d’une famille marquée par l’exil. Une histoire irlandaise remplie d’humour et d’émotion. Grande Salle – Durée : 1h20 En partenariat avec le Chainon Manquant Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 12,00€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-13T20:30:00 2021-04-13T22:30:00

Catégorie d'évènement: Élancourt
Lieu Le Prisme Adresse Centre des 7 Mares Ville ELANCOURT