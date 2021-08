Toucy Toucy Toucy, Yonne An Irish Story – Kelly Rivière Toucy Toucy Catégories d’évènement: Toucy

Yonne

An Irish Story – Kelly Rivière 2021-08-29 15:00:00 – 2021-09-29 16:40:00 Parc de la Glaudonnerie 4 Rue de la Croix Saint-Germain

Toucy Yonne 12 12 EUR Éligible aux Molières catégorie seule en scène.

C’est une Kelly en quête de son grand-père disparu et de ses origines que nous allons suivre, en traversant les époques – des années 1930 en Irlande aux années 2000 en France – les frontières, géographiques et linguistiques. C’est un voyage au cœur d’une famille, avec ses secrets et ses non-dits. C’est aussi un voyage au cœur d’une histoire, si intime qu’elle en devient universelle, de toute une famille marquée par l’exil. toucy@puisaye-tourisme.fr +33 3 86 44 15 66 Éligible aux Molières catégorie seule en scène.

Détails Catégories d’évènement: Toucy, Yonne Autres Lieu Toucy Adresse Parc de la Glaudonnerie 4 Rue de la Croix Saint-Germain Ville Toucy