An Immigrants’ Story Montataire

Montataire Oise Montataire 0 0 Le Palace – Danse et théâtre – Tout public dès 12 ans – Durée 1h Wanjiru Kamuyu a vécu en Afrique, en Amérique du Nord et en Europe. Cosmopolite. Est-elle une immigrée quand elle s’installe dans un pays ? Migrant de la danse classique, qu’elle a étudiée pendant son enfance au Kenya, à la danse contemporaine, découverte lorsque ses parents ont émigré aux USA, en passant par le butô, son propre corps est en constant déplacement.

