Centre culturel big Eppel | Eppelborn, le dimanche 10 avril à 18:00

**An Erminig** présente le répertoire PLOMADEG, en reprenant a tradition des bardes en Bretagne et en Galice, qui allaient de village au village et racontaient dans leurs chansons des histoires-vrai ou fictives On y trouve des récits sur des personnages historiques ou sur des évènements extraordianires ainsi que des histoires, qui racontent simplement la vie quotidienne aussi comme des danses, qui, encore aujourd’hui, sont très actuels en Bretagne et des villageois en Bretagne. Bien entendu, les danses traditionnelles bretonnes complètent aussi notre répertoire, car la tradition de danse est toujours très vivante en Bretagne et s’exprime par le Fest-Noz et le Fest-Deiz traditionel. Donc le répertoire et sutout dansable

Entrée 12,00 €, tarif réduit 10,00 €

Musique celtique de Bretagne, à écouter et à danser

Centre culturel big Eppel | Eppelborn Europaplatz 4, 66571 Eppelborn, Allemagne Eppelborn Eppelborn Landkreis Neunkirchen



