Horaire : 20:30

Gratuit : oui Accès sur présentation du pass sanitaire. Concerts. 1ère partie – An Eagle in your Mind (folk psyché) : An Eagle in your Mind distille une folk hérissée de percussions hip-hop, de delays hypnotiques, de synthés 70’ et de drones exotiques. Red Beans & Pepper Sauce (rock folk) : Le groupe s’inscrit dans cette tradition de Classic Rock qui plonge ses racines dans le Blues des fondateurs de Led Zeppelin ou Deep Purple jusqu’à la nouvelle vague des Gary Clark Jr, Rival Sons ou Black Keys. Dans le cadre de l’Été indien aux Nefs Nefs / Machines de l’Ile adresse1} Île de Nantes Nantes 44200 Île de Nantes 08 10 12 12 25 http://www.lesmachines-nantes.fr contact@lesmachines-nantes.fr https://www.lesmachines-nantes.fr/wp-content/uploads/2021/09/flyer-ete-indien-2021.pdf

