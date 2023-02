An eagle in your mind + Franky Maze LA DAME DE CANTON, 13 avril 2023, PARIS.

An eagle in your mind + Franky Maze LA DAME DE CANTON. Un spectacle à la date du 2023-04-13 à 20:30 (2023-04-13 au ). Tarif : 10.0 à 10.0 euros.

1-1068218 3-1068219 AN EAGLE IN YOUR MIND An Eagle in your Mind distille une folk hérissée de percussions lourdes, de delays hypnotiques, de synthés 70′ et de drones exotiques. Une folk hypnotique à la croisée du blues désertique, des musiques éléctroniques, du rock psychédélique et de la musique sacrée.. Alchimie paradoxale entre autant d’éléments hétéroclites, An Eagle in your Mind aime brouiller les frontières. C’est un duo nomade qui poursuit la musique comme un voyage, une soif d’horizon et de lumière. Depuis 2016 c’est sur les routes d’Europe et d’Afrique que le duo compose et enregistre. Au gré des chemins, le duo s’entoure d’un instrumentarium bigarré et florissant : guembri (basse acoustique qui accompagne les chants de guérisseurs depuis le Soudan jusqu’au Maroc), harmonium indien, guitare dreadnought, banjo, percussions berbères ou brésiliennes, boite à rythme, synthétiseurs, etc De cette base le duo fait émerger une folk moderne, nimbée de tension électrique. FRANKY MAZE En première partie, on retrouve Franky Maze et son Indie-folk aux vibes “dreamy and psychedelic”

LA DAME DE CANTON PARIS PORT DE LA GARE, FACE BNF Paris

