An Eagle in your mind, 12 mai 2022, .

An Eagle in your mind

2022-05-12 – 2022-05-12

Depuis 2016 sur les routes d’Europe, d’Afrique et du Moyen Orient le duo compose, enregistre et se produit. Avec plus de 150 concerts en France, en Europe de l’est, dans les Balkans, en Turquie et au Maghreb, le duo s’entoure au gré des chemins d’un instrumentarium florissant : guembri (basse acoustique qui accompagne les transes des guérisseurs depuis le Soudan jusqu’au Maroc), harmonium indien, boite à rythme, synthétiseurs…

An Eagle In Your Mind distille une folk hypnotique et nomade, quelque part entre désert rock acoustique, électro folk psychédélique, space blues répétitif et musiques sacrées d’Orient et d’Occident.

Depuis 2016 sur les routes d’Europe, d’Afrique et du Moyen Orient le duo compose, enregistre et se produit. Avec plus de 150 concerts en France, en Europe de l’est, dans les Balkans, en Turquie et au Maghreb, le duo s’entoure au gré des chemins d’un instrumentarium florissant : guembri (basse acoustique qui accompagne les transes des guérisseurs depuis le Soudan jusqu’au Maroc), harmonium indien, boite à rythme, synthétiseurs…

An Eagle In Your Mind distille une folk hypnotique et nomade, quelque part entre désert rock acoustique, électro folk psychédélique, space blues répétitif et musiques sacrées d’Orient et d’Occident.

+33 5 59 25 78 05

Depuis 2016 sur les routes d’Europe, d’Afrique et du Moyen Orient le duo compose, enregistre et se produit. Avec plus de 150 concerts en France, en Europe de l’est, dans les Balkans, en Turquie et au Maghreb, le duo s’entoure au gré des chemins d’un instrumentarium florissant : guembri (basse acoustique qui accompagne les transes des guérisseurs depuis le Soudan jusqu’au Maroc), harmonium indien, boite à rythme, synthétiseurs…

An Eagle In Your Mind distille une folk hypnotique et nomade, quelque part entre désert rock acoustique, électro folk psychédélique, space blues répétitif et musiques sacrées d’Orient et d’Occident.

La luna negra

dernière mise à jour : 2022-03-15 par