An Dro Iroise Saint-Renan Saint-Renan Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Renan

An Dro Iroise Saint-Renan, 29 janvier 2023, Saint-Renan . An Dro Iroise Maison du Vélo – Complexe Lokournan Route de l’Aber Saint-Renan Finistère Route de l’Aber Maison du Vélo – Complexe Lokournan

2023-01-29 08:00:00 – 2023-01-29 12:00:00

Route de l’Aber Maison du Vélo – Complexe Lokournan

Saint-Renan

Finistère Circuits VTT 20 – 30 – 40 – 50 km ; circuit Gravel 60 km; circuits Marche 7 km et 10 km. Possibilité de faire les circuits en mode Trail. A partir de 8h. bruno.leru29@gmail.com +33 2 98 38 32 59 http://www.saint-renan-iroisevelo.fr/ Route de l’Aber Maison du Vélo – Complexe Lokournan Saint-Renan

dernière mise à jour : 2022-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Saint-Renan Autres Lieu Saint-Renan Adresse Saint-Renan Finistère Route de l'Aber Maison du Vélo - Complexe Lokournan Ville Saint-Renan lieuville Route de l'Aber Maison du Vélo - Complexe Lokournan Saint-Renan Departement Finistère

Saint-Renan Saint-Renan Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-renan/

An Dro Iroise Saint-Renan 2023-01-29 was last modified: by An Dro Iroise Saint-Renan Saint-Renan 29 janvier 2023 finistère Maison du Vélo - Complexe Lokournan Route de l'Aber Saint-Renan Finistère Saint-Renan

Saint-Renan Finistère