AN APPLE A DAY Les Arènes de Nanterre, 10 avril 2022, Nanterre.

“An apple a day…” est un spectacle gestuel dans l’espace public. Un duo entre un personnage et une scénographie, un corps à corps entre un tas de pommes rouges de 4 mètres de haut et un personnage Don Quichottesque en quête de sens. “ An apple a day keeps the doctor away ” dit l’expression… “ Une pomme chaque matin éloigne le médecin.” Une pomme par jour… Ce tas témoigne de chaque jour de la vie passée du personnage, ici cela fait un peu plus de 13 000 pommes. C’est un gros tas de temps, de souvenirs, de symboles, c’est un gros tas de matière à visiter, éplucher, lancer, à cracher… Il y a, entre la première et la dernière de ces pommes, entre hier et aujourd’hui, un vertige: où tout cela est-il passé?… Installation, agrès, matière à manipuler: entre ce tas et ce personnage il y a quelque chose à régler.

ADADA – Fanny Decoust

Les Arènes de Nanterre 220 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 92000 Nanterre Quartier de la République Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-10T17:00:00 2022-04-10T18:00:00