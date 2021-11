An American Landscape II (or the American musical industrial Galerie Georges-Philippe & Nathalie Vallois, 4 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 4 au 20 novembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 10h à 19h

gratuit

Alain Bublex poursuit son travail sur le paysage : An American Landscape II (or the american musical industrial enamels) – suite d’un projet débuté en 2018 lié la culture américaine et à l’un de ses films cultes : Rambo : First Blood de Ted Kotcheff.

Après avoir regardé le 1er opus, l’artiste a l’impression d’y voir – à l’arrière-plan, le paysage vallonné de la Savoie. De cette sensation, Alain Bublex a créé un dessin animé – An American Landscape, qui, au fil des années s’allonge suivant le même principe : dessiner le décor du film, séquence après séquence, sans personnage, sans action pour que les aspects cachés du film apparaissent soudain, en un dessin animé autonome. Une traversée du paysage américain et de son histoire. Pour découvrir la version augmentée du dessin animé An American Landscape, Alain Bublex transforme l’espace de la galerie qui prend l’allure d’un cinéma avec affiche à l’entrée, programme, images, tous soigneusement réalisés par l’artiste.

Galerie Georges-Philippe & Nathalie Vallois 36 rue de Seine Paris 75006

Alain Bublex, An American Landscape (frame #399), 2021. © Alain Bublex, Courtesy Galerie GP & N Vallois, Paris.