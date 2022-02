An Alc’hwez aour Ty Anna Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Ce documentaire réalisé par Mikael Baudu, raconte les luttes menées par les Bretons depuis les années 1970 pour leur langue.

Projection du film “An alc’hwez aour” suivie d’un débat en breton Ty Anna 19 place sainte-anne Rennes Centre Ille-et-Vilaine

