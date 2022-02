AMZIK Changé, 14 mai 2022, Changé.

AMZIK Le Rabelais 1 Place Victor Hugo Changé

2022-05-14 – 2022-05-14 Le Rabelais 1 Place Victor Hugo

Changé Sarthe Changé

10 EUR En partenariat avec l’association Franco-Berbère TIWIZI, nous accueillons un des groupes les plus innovants et prometteurs de la nouvelle scène kabyle !

AmZik est un groupe de musique et d’expression kabyle qui a été créé par deux frères jumeaux et un ami musicien. Nés en Kabylie, Karim, Nonor et Didine ont grandi dans la musique, et y ont appris à chanter et à vivre au rythme des chansons de Idir, Slimane Azem, Matoub Lounès, tout en s’ouvrant sur les musicalités du monde.

Entre musique traditionnelle et nouvelles sonorités, le style d’AmZik cherche à s’ouvrir à d’autres influences, dans le but de lier les musiques de nos racines et d’ailleurs.

Porté par une instrumentation (mandole, guitare, basse, piano et percussions) et des arrangements modernes assez syncopés, qui mettent en valeur leur blues émouvant, leur premier disque Asuyu n Temzi nous emmène pour un long voyage.

