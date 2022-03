AMZIK à Corbeil-Essonnes (91) Maison des associations de Corbeil-Essonnes,, 26 mars 2022, Corbeil-Essonnes.

Célébration du printemps berbère avec **AMZIK** **AMZIK** («Comme avant») est la fusion artistique de trois amis nés en Kabylie et bercés par les rythmes et chant musicaux d’Algérie. Exilés en France chacun de leur coté afin de mieux se retrouver dans les années 2000, il rassemblent leurs idéesn leur savoir et leur passion commune, la musique kabyle. – * Un concert annoncé dans l’Agenda du Collectif Musiques et Danses du monde en Ile de France. –

10€ / 15€

Maison des associations de Corbeil-Essonnes, 5 Avenue Strathkelvin 91100 CORBEIL-ESSONNES Corbeil-Essonnes Essonne



