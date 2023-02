Stage de breton Amzer Nevez, 25 février 2023, Plœmeur.

Stage de breton Samedi 25 février, 09h00 Amzer Nevez

40€

Amzer Nevez 2 Chemin du Conservatoire, 56270 Ploemeur Plœmeur 56270 Morbihan Bretagne

STAGE DE BRETON

Le Kamp Etrekeltiek ar Vrezhonegerion vous propose une journée de stage de breton sur les sujets suivants :

1 : Comment améliorer son breton ?

Un aperçu des mots et expressions des nouveaux locuteurs bretons.

Avec Pier-Iwan Kersuleg

Aujourd’hui les néo-bretonnants utilisent une myriade de mots ou de tournures de phrases 1) qui ne sont pas utilisés par les bretonnants de naissance 2) qui sont utilisés avec une signification ou d’une manière différente. Pier-Iwan Kersuleg reviendra sur ces mots et tournures, ainsi que sur des strophes sonnant “français”, dont on peut retrouver des traces depuis le Moyen-Breton et qui sont utilisés abondamment à l’oral. Il n’y en a pas pléthore, mais il est important pour les futurs professeurs de penser aux obstacles que pourraient représenter ces mots s’ils veulent se rapprocher de n’importe quel breton parlé.

2 : Se perfectionner et être autonome sur les bases du breton KLT

Avec Mikael MADEG

Loin d’être un cours magistral, il vous sera proposés des exercices d’accentuation, de prononciation des consonnes en fin de mot, des corrections de la prononciation et des méthodes de préparation de lecture de texte à haute-voix. Les stagiaires devront être au clair sur les règles de base avant le stage, comme expliquées dans le « Traité de prononciation du breton du Nord-Ouest » par exemple. Mikael Madeg pourra ainsi vous faire travailler en se conformant aux règles de prononciation et vous aider à gommer les erreurs les plus répandues.

Un point supplémentaire : Mikael Madeg a l’habitude de voir la “prononciation ordinaire” : comment raccourcir la phrase à l’oral. Il viendra avec des livres et CDs.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-25T09:00:00+01:00

2023-02-25T17:30:00+01:00