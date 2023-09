Au cas où l’Ankou Amzer Nevez Centre Culturel, Ploemeur (56) Au cas où l’Ankou Amzer Nevez Centre Culturel, Ploemeur (56), 17 novembre 2023, . Au cas où l’Ankou Vendredi 17 novembre, 20h30 Amzer Nevez Centre Culturel, Ploemeur (56) Amzer Nevez Centre Culturel, Ploemeur (56) Chemin du Conservatoire

Amzer Nevez Centre Culturel, 56270 Ploemeur, France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T20:30:00+01:00 – 2023-11-17T22:00:00+01:00

2023-11-17T20:30:00+01:00 – 2023-11-17T22:00:00+01:00 stage 56 Détails Autres Lieu Amzer Nevez Centre Culturel, Ploemeur (56) Adresse Chemin du Conservatoire Amzer Nevez Centre Culturel, 56270 Ploemeur, France Age max 110 Lieu Ville Amzer Nevez Centre Culturel, Ploemeur (56) latitude longitude 47.740108;-3.410308

Amzer Nevez Centre Culturel, Ploemeur (56) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//