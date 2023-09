Les ineffables fantaisies nocturnes de Frédéric Lambierge Amzer Nevez Centre Culturel, Ploemeur (56) Les ineffables fantaisies nocturnes de Frédéric Lambierge Amzer Nevez Centre Culturel, Ploemeur (56), 29 septembre 2023, . Les ineffables fantaisies nocturnes de Frédéric Lambierge Vendredi 29 septembre, 20h30 Amzer Nevez Centre Culturel, Ploemeur (56) de 10€ à 16€ Erwan Hamon et Janick Martin forment un duo explorant depuis ses débuts la musique traditionnelle bretonne, l’enrichissant d’esthétiques variées. Dans cette nouvelle création, ils mettent en avant le répertoire du musicien Frédéric Lambierge dit Gazman, décédé en 2020. source : événement Les ineffables fantaisies nocturnes de Frédéric Lambierge publié sur AgendaTrad Amzer Nevez Centre Culturel, Ploemeur (56) Chemin du Conservatoire

2023-09-29T20:30:00+02:00 – 2023-09-29T22:00:00+02:00

