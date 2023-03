Kreiz Breizh Akademi 9 Amzer Nevez Centre Culturel, Ploemeur (56)

Kreiz Breizh Akademi 9 Jeudi 25 mai, 20h30 Amzer Nevez Centre Culturel, Ploemeur (56) 16/13/10 L'un des enjeux de Kreiz-Breiz Akademi est d'expérimenter de nouvelles formes d'accompagnement musical en tenant compte des échelles musicales utilisées par les chanteurs et sonneurs bretons. Les gwerzioù et kan ha diskan sont cette fois-ci accompagnés par un orchestre à cordes soutenu par des rythmes électroniques, allant de l'expérimentation électro acoustique aux beats sombres et industriels. 6 musiciennes et 6 musiciens professionnels issus d'horizons divers : jazz, électro, musiques anciennes, noise, tradition d'Irlande, du Poitou, d'Auvergne ou de Bretagne… investissent un nouveau champ d'expérimentations orchestrales modales. Collectif Kreiz Breizh Akademi #9 / DROM Sous la direction artistique de Krismenn.

