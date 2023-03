Tsef zone et concert surprise Amzer Nevez Centre Culturel, Ploemeur (56)

Tsef zone et concert surprise Amzer Nevez Centre Culturel, Ploemeur (56), 11 mai 2023, . Tsef zone et concert surprise Jeudi 11 mai, 20h30 Amzer Nevez Centre Culturel, Ploemeur (56) 16/13/10 Tsef zon(e) – Cie C’hoari « De rondes en spirales, à deux ou à cent, la répétition frénétique des pas amène les individualités à ne faire qu’un. Jeux d’espaces et de dialogues, les deux danseuses tentent de réinvestir les codes de ces fêtes traditionnelles populaires, qui appellent à lâcher prise le temps d’une soirée. Tourbillonnant et serpentant, un terrain de jeu s’offre à elles. Les visages changent. La musique mène la danse. Le rythme intense crée le dialogue et fait marteler les chaussures cirées comme les sandales trouées sur le plancher. » C**ie** C’hoari : Pauline Sonnic et Nolwenn Ferry, danse. + CONCERT SURPRISE source : événement Tsef zone et concert surprise publié sur AgendaTrad Amzer Nevez Centre Culturel, Ploemeur (56) Chemin du Conservatoire Amzer Nevez Centre Culturel, 56270 Ploemeur, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/41672 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

