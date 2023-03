La Mal Coiffée et Laurent Cavalié Amzer Nevez Centre Culturel, Ploemeur (56)

La Mal Coiffée et Laurent Cavalié Amzer Nevez Centre Culturel, Ploemeur (56), 13 avril 2023, . La Mal Coiffée et Laurent Cavalié Jeudi 13 avril, 20h30 Amzer Nevez Centre Culturel, Ploemeur (56) 20/16 Laurent Cavalié A la frontièra dels gigants, à cette frontière, on trouve trois sortes de géants. Ceux qui du haut de leurs fonctions orgueilleuses, en bloquent l’accès en vous obligeant à baisser la tête et ceux qui vous invitent à la relever et vous ouvrent leur chemin vertueux et aussi les géants que l’on peut trouver au coeur de chaque femme et homme de bonne volonté. Il développe ces thématiques à partir de ses propres créations, de chansons populaires empruntées aux grands poètes Henri Espieux, Yves Rouquette ou au pionnier du chant occitan des années 70 Claude Marti. Laurent Cavali**é, chant, luth..** La Mal Coiffée La Mal Coiffée reprend la parole contre toutes les dominations : les coloniales, les nationales, les économiques, les médiatiques… Avec sa polyphonie et ses percussions, elle nous raconte nous, gens d’ici, ou plutôt gens vivants ici, en Languedoc avec nos héritages, nos histoires particulières. Avec la langue Occitane toujours debout, toujours chantante, toujours prête à clamer ses solidarités, et à se nourrir de toutes les émancipations et résistances populaires de par le monde. Karine Berny, chant, bombo leguero, petadou / Myriam Boisserie, chant, pétadou, monocorde / Marie Coumes, chant / Laëtitia Dutech, chant, adufe, bendir, tambourins, tambour, monocorde. source : événement La Mal Coiffée et Laurent Cavalié publié sur AgendaTrad Amzer Nevez Centre Culturel, Ploemeur (56) Chemin du Conservatoire Amzer Nevez Centre Culturel, 56270 Ploemeur, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/41670 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-13T20:30:00+02:00 – 2023-04-14T00:30:00+02:00

2023-04-13T20:30:00+02:00 – 2023-04-14T00:30:00+02:00 stage basque

Détails Autres Lieu Amzer Nevez Centre Culturel, Ploemeur (56) Adresse Chemin du Conservatoire Amzer Nevez Centre Culturel, 56270 Ploemeur, France Age max 110 Lieu Ville Amzer Nevez Centre Culturel, Ploemeur (56)

Amzer Nevez Centre Culturel, Ploemeur (56) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//