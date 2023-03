Tangi Le Gall-Carré, Erwan Moal, Typhaine Corre Amzer Nevez Centre Culturel, Ploemeur (56)

Tangi Le Gall-Carré, Erwan Moal, Typhaine Corre
Jeudi 30 mars, 20h30
Amzer Nevez Centre Culturel, Ploemeur (56)

Depuis leur rencontre en 2007 les deux compères – Tangi Le Gall-Carré à l'accordéon et Erwan Moal à la guitare – ont noué une complicité musicale en multipliant ensemble les expériences scéniques et les rencontres artistiques. En témoigne leur dernier album « Touellwel ». Ils se produisent aujourd'hui en trio avec la talentueuse chanteuse Typhaine Corre.

Tangui Le Gall-Carré, accordéon / Erwan Moal, guitare / Typhaine Corre, chant

