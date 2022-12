An Hent-treuz Amzer Nevez Centre Culturel, Ploemeur (56)

avec Clotilde Trouillaud, Fabien Robbe, Jérôme Gloaguen et Marie Berardy Amzer Nevez Centre Culturel, Ploemeur (56) Chemin du Conservatoire Amzer Nevez Centre Culturel, 56270 Ploemeur, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39761 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Marie est bercée par la musique et amoureuse du chant depuis sa petite enfance. Sa curiosité et son aisance vocale l’entraîne vers des pratiques musicales d’un éclectisme certain. C’est aussi le leitmotiv de Fabien Robbe et Jérôme Gloaguen issu des musiques actuelles. Le duo piano/batterie place les musiques traditionnelles au centre d’expérimentations jazz teintées de classique, de saveurs bretonnes ou africaines. Clotilde Trouillaud, harpiste aux multiples expériences, apporte quant à elle, des sons mâtinés de jazz, rock ou blues. Marie Berardy, chant / Clotilde Trouillaud, harpe / Fabien Robbe, piano / Jérôme Gloaguen, batterie. source : événement An Hent-treuz publié sur AgendaTrad

Amzer Nevez Centre Culturel, Ploemeur (56) Adresse Chemin du Conservatoire Amzer Nevez Centre Culturel, 56270 Ploemeur, France

