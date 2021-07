“Amzer Glas, L’instant Bleu” Concarneau, 14 août 2021, Concarneau.

“Amzer Glas, L’instant Bleu” 2021-08-14 – 2021-08-14 Quai d’Aiguillon Quai Carnot

Concarneau Finistère

Village de la mer de 10h à 19h.

Dans la journée : concours de sonneurs de couple et concours de danses traditionnelles.

A partir de 19h concert des groupes : Gabriel Saglio, The Red Goes Black et Aroze.

Gratuit. Pass sanitaire obligatoire.

Restauration sur place le soir.

