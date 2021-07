Montmorillon Centre aquatique Montmorillon, Vienne Amusez-vous sur la structure gonflable Centre aquatique Montmorillon Catégories d’évènement: Montmorillon

Amusez-vous sur la structure gonflable Centre aquatique, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Montmorillon. Amusez-vous sur la structure gonflable

du mercredi 7 juillet au vendredi 27 août à Centre aquatique Prix d’entrée de la piscine

Tous les mercredis et vendredis, venez vous amuser sur la structure gonflable ! Centre aquatique Montmorillon Montmorillon Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T14:30:00 2021-07-07T17:30:00;2021-07-09T14:30:00 2021-07-09T17:30:00;2021-07-14T14:30:00 2021-07-14T17:30:00;2021-07-16T14:30:00 2021-07-16T17:30:00;2021-07-20T14:30:00 2021-07-20T17:30:00;2021-07-23T14:30:00 2021-07-23T17:30:00;2021-07-27T14:30:00 2021-07-27T17:30:00;2021-07-30T14:30:00 2021-07-30T17:30:00;2021-08-03T14:30:00 2021-08-03T17:30:00;2021-08-06T14:30:00 2021-08-06T17:30:00;2021-08-10T14:30:00 2021-08-10T17:30:00;2021-08-13T14:30:00 2021-08-13T17:30:00;2021-08-17T14:30:00 2021-08-17T17:30:00;2021-08-20T14:30:00 2021-08-20T17:30:00;2021-08-24T14:30:00 2021-08-24T17:30:00;2021-08-27T14:30:00 2021-08-27T17:30:00

