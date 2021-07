Sablonceaux Abbaye de Sablonceaux Charente-Maritime, Sablonceaux Amusez-vous à la découverte du joyau de la Saintonge romane Abbaye de Sablonceaux Sablonceaux Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Sablonceaux

Amusez-vous à la découverte du joyau de la Saintonge romane Abbaye de Sablonceaux, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Sablonceaux. Amusez-vous à la découverte du joyau de la Saintonge romane

du vendredi 17 septembre au samedi 18 septembre à Abbaye de Sablonceaux Gratuit. Réservation recommandée.

A la suite du frère Geoffroy, découvre l’abbaye sous un angle ludique. Jeu de piste, énigmes sont à découvrir. Une visite captivante pour les enfants … et les plus grands ! Abbaye de Sablonceaux Route de l’Abbaye, 17600 Sablonceaux Sablonceaux Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T12:00:00;2021-09-17T15:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Sablonceaux Étiquettes évènement : Autres Lieu Abbaye de Sablonceaux Adresse Route de l'Abbaye, 17600 Sablonceaux Ville Sablonceaux lieuville Abbaye de Sablonceaux Sablonceaux