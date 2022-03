Amuse-toi comme un enfant de Meiji ! Maison de la culture du Japon à Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Amuse-toi comme un enfant de Meiji ! Maison de la culture du Japon à Paris, 26 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 30 avril 2022

de 14h30 à 15h30

Le jeudi 28 avril 2022

de 14h30 à 15h30

Le mardi 26 avril 2022

de 14h30 à 15h30

gratuit

Joue avec les jeux des enfants japonais de la fin du XIXe siècle et découvre les histoires qui les faisaient rêver ! Activités organisées dans le cadre de l’exposition « Les enfants de l’ère Meiji » “Le Lièvre blanc d’Inaba/ Momotaro / Urashimataro” Mardi 26, jeudi 28 et samedi 30 avril à 14h30 Trois célèbres contes japonais présentés par la Compagnie Filou. Atelier de lecture Kamishibai Mardi 26, jeudi 28 et samedi 30 avril à 15h30 (à l’issue de la représentation de kamishibaï) Un atelier de lecture est proposé après chaque représentation de la Compagnie Filou. Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis, quai Jacques Chirac Paris 75015 Contact : 0144379595 https://www.mcjp.fr/ https://www.facebook.com/MCJP.officiel/ https://twitter.com/MCJP_officiel?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor Atelier;Enfants;Théâtre

Date complète :

2022-04-26T14:30:00+01:00_2022-04-26T15:30:00+01:00;2022-04-28T14:30:00+01:00_2022-04-28T15:30:00+01:00;2022-04-30T14:30:00+01:00_2022-04-30T15:30:00+01:00

Photos © Cie Filou

