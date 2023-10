CATNIP + HAÜSER + WALL OF GIN + ANNE HOSER + LOVA LILITH 666 AMUL SOLO Lille, 25 novembre 2023, Lille.

CATNIP + HAÜSER + WALL OF GIN + ANNE HOSER + LOVA LILITH 666 Samedi 25 novembre, 17h00 AMUL SOLO

Avec :

CATNIP

Si tu es curieux de découvrir de nouvelles émergences sonores, alors viens découvrir CATNIP. C’est un new project tout miaouté version mild basse, guitare, voix, mêlant deux compagnons de voyages fans de Lo-fi, de rock alternatif et de musique minimaliste dépouillée.

HAÜSER :

HAÜSER, c’est la rencontre de 4 survivants du futur formés dans le désert apocalyptique Lillois. Leurs armes, du rock alternatif vénère repassé au stoner rock et aux lames de rasoirs.

Des riffs saccadés et hypnotiques, une basse s’apparentant au bruit que ferait un moteur diesel rafistolé, une batterie froidement tabassée et une touche féminine décharnée, mélange de punk, folk et blues ».

WALL OF GIN :

Wall Of Gin c’est un cocktail avec une bonne dose de rock, beaucoup d’énergie, des sonorités tintées grunge et britannique, le tout arrosé généreusement de gin pour un résultat explosif.

Anciennement dans un groupe de punk, le guitariste Alex, le bassiste Adrien ainsi que le batteur Pierre, montent le projet avec la voix déchaînée de Cécile. Finaliste du tremplin du SLBFest et passée par de nombreuses scènes dont l’Aéronef, la formation lilloise va retourner la foule comme à chaque concert ! Facebook wall of Gin

Video Wall of Gin

ANNE HOSER : Rock Alternatif / No Punk

Anne hoser est née du desir de transpercer un quotidien morose. Les quatre membres de cette entité s’enivre de revolte et de bienveillance tracer leur ligne de fuite musical. Leur son balance entre rock psyché et garage noise. En Live c’est une énergie brut et à fleur de peaux qui se libére.

Facebook Anne Hoser

Video AnneHoserBand

Mix LOVA LILITH 666

GIRLS, GIRLS, GIRLS! spécial mix

AMUL SOLO 9 rue des Arts, 59000 Lille Lille 59000 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.facebook.com/wallofgin/ »}, {« data »: {« author »: « Wall of Gin », « cache_age »: 86400, « description »: « Wall Of Gin – My Mind nnComposition originale – Live au Yu00e9ti Bar Lille – 06/04/23nnRetrouvez nous sur les ru00e9seaux pour suivre notre actualitu00e9 et u00eatre tenu informu00e9 des prochains concerts :nnInstagram : https://www.instagram.com/wall_of_gin/nnFacebook : https://www.facebook.com/wallofgin/nnTikTok : https://www.tiktok.com/@wallofgin », « type »: « video », « title »: « Wall Of Gin – My Mind (Live @Yu00e9ti Bar Lille – 06/04/23) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/w19qPai1U_8/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=w19qPai1U_8 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCdJvdex6agLmUWLmM0Fz4SQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=w19qPai1U_8 »}, {« link »: « https://www.facebook.com/annehoser.b/?locale=fr_FR »}, {« data »: {« author »: « Anne Hoser Band « , « cache_age »: 86400, « description »: « Anne Hoser Band live session @STUDIO C&P », « type »: « video », « title »: « Anne Hoser B – Construction », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/HDTfrErxDDM/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=HDTfrErxDDM », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCGdH5EAPF9HYnZUO6OQVh-w », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=HDTfrErxDDM »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T17:00:00+01:00 – 2023-11-25T23:45:00+01:00

2023-11-25T17:00:00+01:00 – 2023-11-25T23:45:00+01:00

plateau féminin rock

Photo Wall Of Gin